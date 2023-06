Tabakkonzern British American Tobacco bekräftigt Prognose

Weitere Suchergebnisse zu "British American Tobacco":

LONDON (dpa-AFX) - Der Tabakkonzern British American Tobacco wächst weiter mit Zigaretten-Alternativen. Die Zahl der Kunden steige weiter an, teilte der Konzern am Dienstag in London mit. Seine Prognose für das laufende Jahr und für das Geschäft mit Zigaretten-Alternativen bestätigte der Konzern deshalb.

Die Konzernführung hält weiter daran fest, dass die Sparte mit Zigaretten-Alternativen 2024 profitabel wird. Bis 2025 will BAT mit diesen Produkten 5 Milliarden Pfund umsetzen. Für dieses Jahr hat sich der Hersteller vorgenommen, währungsbereinigt aus eigener Kraft um 3 bis 5 Prozent zu wachsen, wobei das zweite Halbjahr besser ausfallen soll als das erste. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen./knd/tav/stk