Ta Yang Aktie: Das war ja klar …

Die technische Analyse der Ta Yang-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,22 HKD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 0,159 HKD (Unterschied -27,73 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser 0,16 HKD, was zu einer ähnlichen Bewertung des letzten Schlusskurses (-0,62 Prozent) und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Ta Yang-Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" weist Ta Yang eine Rendite von -28,64 Prozent auf, was 19 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt die Rendite der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche mit -13,08 Prozent deutlich über der von Ta Yang mit 15,56 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet zeigt sich bei Ta Yang langfristig eine mittlere Aktivität in der Diskussion, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index erhält die Ta Yang-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung. Der RSI7 liegt bei 50 und der RSI25 bei 35,65, was zu einer "Neutral"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.