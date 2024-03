Ta Yang Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Der Aktienkurs von Ta Yang verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -28,64 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um -17,69 Prozent, was eine Underperformance von -10,94 Prozent für Ta Yang bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -17,55 Prozent, und Ta Yang lag um 11,08 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Somit erhält Ta Yang aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Ta Yang im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Elektronische Geräte und Komponenten eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 5,56 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt von 5,56 % ist. Diese niedrigere Rendite führt zur Einstufung "Schlecht".

In den sozialen Medien wurde Ta Yang in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern als eher neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen der letzten beiden Wochen deutet auf eine überwiegend neutrale Anleger-Stimmung hin. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Ta Yang beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 30,77 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 53,26, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit wird Ta Yang insgesamt mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.