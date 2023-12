Ta Yang Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Der Aktienkurs von Ta Yang wurde mit anderen Unternehmen im Bereich "Informationstechnologie" verglichen und ergab eine Rendite von -34,09 Prozent, was mehr als 26 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" lag die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten bei -13,98 Prozent, wobei Ta Yang mit einer Rendite von 20,11 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhielt die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Ta Yang-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,22 HKD. Der letzte Schlusskurs von 0,137 HKD weicht somit um -37,73 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (0,17 HKD) unter dem gleitenden Durchschnitt um -19,41 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Ta Yang-Aktie für die einfache Charttechnik also ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite von Ta Yang beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Ta Yang eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz blieben unverändert. Aufgrund dessen erhält Ta Yang in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

