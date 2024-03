T Rowe Price Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Der Aktienkurs von T Rowe Price hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,54 Prozent erzielt, was 1,92 Prozent niedriger ist als der Durchschnitt des Finanzsektors mit 5,47 Prozent. Im Vergleich zur Kapitalmärkte-Branche, deren durchschnittliche jährliche Rendite 8,62 Prozent beträgt, liegt T Rowe Price derzeit um 5,08 Prozent darunter. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Analysten geben der T Rowe Price-Aktie derzeit eine "Schlecht"-Bewertung, basierend auf 3 "Neutral"- und 5 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine neuen Analystenupdates vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten (98,63 USD) deutet auf ein Abwärtspotential von -16,38 Prozent hin, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält T Rowe Price eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die T Rowe Price-Aktie kurzfristig überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft, da es weder überkauft noch überverkauft ist. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der T Rowe Price-Aktie schwach ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird T Rowe Price als "Schlecht"-Wert bewertet.