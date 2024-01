T Rowe Price Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI von T Rowe Price beträgt 82,98, was als "Schlecht" eingestuft wird, während der RSI25 bei 37,51 liegt und daher als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält T Rowe Price daher ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von T Rowe Price um mehr als 7 Prozent darunter, bei 3,25 Prozent. Die Branche "Kapitalmärkte" erzielte eine mittlere Rendite von 18,99 Prozent, wobei T Rowe Price mit 15,74 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse betrachten wir den gleitenden Durchschnitt von 50 und 200 Tagen. Der 200-Tage-Durchschnitt für die T Rowe Price-Aktie beträgt 107,32 USD, während der letzte Schlusskurs bei 106,17 USD liegt, was einer Abweichung von -1,07 Prozent entspricht. Daher erhält T Rowe Price eine "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 99,81 USD, was über dem letzten Schlusskurs von 106,17 USD liegt, was einer Abweichung von +6,37 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird T Rowe Price auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

In fundamentalen Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von T Rowe Price bei 15,74, was unter dem Branchendurchschnitt von 56,47 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien erhält.