T Rowe Price Aktie: Schlimme Zeiten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von T Rowe Price liegt derzeit bei 15, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Kapitalmärkte" (KGV von 56,39) unter dem Durchschnitt (ca. 72 Prozent) liegt. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um T Rowe Price kann festgestellt werden, dass die Aktivität im Netz eher schwach ist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls gering, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung von "Schlecht" in diesem Punkt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der T Rowe Price bei 106,29 USD liegt, was einer -0,99 prozentigen Entfernung vom GD200 (107,35 USD) entspricht. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50 liegt bei 99,39 USD, was einem Kurs von +6,94 Prozent entspricht und somit als "Gut"-Signal bewertet wird. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage genommen wird.

Die Analyse der Analystenmeinungen zeigt, dass insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung vorliegt, basierend auf 0 Kaufempfehlungen, 5 Neutral-Einstufungen und 6 Schlecht-Einstufungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 96,73 USD, was einer prognostizierten Kursentwicklung von -9 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft. Keine neuen Analystenupdates zu T Rowe Price liegen aus dem letzten Monat vor.