T Rowe Price Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Der Aktienkurs von T Rowe Price hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,16 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche eine Underperformance von -32,68 Prozent darstellt. Im Gegensatz dazu stiegen vergleichbare Aktien im Durchschnitt um 18,52 Prozent. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von T Rowe Price mit 25,53 Prozent unter dem Durchschnitt. Dadurch erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis von Dividende zu Aktienkurs bei T Rowe Price aktuell bei 5, was eine negative Differenz von -0,14 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen von Analysten eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse ist zu erkennen, dass der Kurs von T Rowe Price mit 109,01 USD aktuell +10,35 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage ergibt sich jedoch eine neutrale Einstufung, da die Distanz zum GD200 bei +1,55 Prozent liegt. Zusammenfassend wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich T Rowe Price ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung von Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass positive Themen im Mittelpunkt standen, was die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 8 positive Signale und 0 negative Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut" Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.