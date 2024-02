T Rowe Price Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Der Aktienkurs von T Rowe Price hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,25 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor eine Unterperformance von 151418,49 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 408461,03 Prozent, und T Rowe Price liegt aktuell 408457,78 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für T Rowe Price in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Kapitalmärkte) wird T Rowe Price als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 15,74 liegt, während das Branchen-KGV bei 61,3 liegt. Daher erhält die Aktie auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 (52,17 Punkte) als auch der RSI25 (48,96) zeigen an, dass T Rowe Price weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt.