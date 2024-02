T Rowe Price Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die T Rowe Price-Aktie hat in verschiedenen Bereichen unterschiedliche Bewertungen erhalten. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt sie mit 5,52 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 5,76 Prozent. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Dividendenpolitik. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 15, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Kapitalmärkte" als unterbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine positive Bewertung.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der Schlusskurs der T Rowe Price-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei durchschnittlich 107,01 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 108,86 USD liegt nur leicht darüber, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen darauf hin, dass die Aktie insgesamt eine neutrale Bewertung in der einfachen Charttechnik erhält.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die T Rowe Price-Aktie ist größtenteils positiv, wie auf sozialen Plattformen beobachtet wurde. Allerdings wurden in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen diskutiert. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Stimmung. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab ebenfalls eine positive Bewertung. Insgesamt wird die T Rowe Price-Aktie daher als "gut" eingestuft, basierend auf der Stimmung und den Handelssignalen.