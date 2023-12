T.O.Ogasawara Aktie: Wann tut sich was?

Das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In letzter Zeit war auch die Aktie von To ein Thema in den sozialen Medien. Es gab jedoch weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch in den vergangenen Tagen hat sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um To beschäftigt. Aufgrund dieser Umstände wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der To-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 287,28 JPY. Der letzte Schlusskurs (378 JPY) weicht somit um +31,58 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 395,2 JPY, und der letzte Schlusskurs weicht nur um -4,35 Prozent ab. Somit ergibt sich in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung für die To-Aktie. Zusammenfassend erhält die To-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für To beträgt aktuell 34,33 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI weist darauf hin, dass To weder überkauft noch -verkauft ist. Somit wird die Aktie in beiden Fällen als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen konnte bei To keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Daher wird To für diese Stufe mit "Neutral" bewertet.