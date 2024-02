T.O.Ogasawara Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Der Relative Strength Index, kurz RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der To liegt bei 71,25, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 60 für die To-Aktie, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie daher die Einstufung "Schlecht".

Ein weiterer Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Für die Aktie von To zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für To zeigt indes kaum Änderungen, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insofern erhält die Aktie von To bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben To auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare bzw. Befunde neutral waren. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um To in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral". Die Redaktion kommt zu dem Befund, dass To hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der To-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 302,64 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs (321 JPY) liegt deutlich darüber (Unterschied +6,07 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstagen, so liegt der letzte Schlusskurs (345,58 JPY) unter dem gleitenden Durchschnitt (-7,11 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich somit für die To-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.