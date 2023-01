T-Mobile steigert Vertragskundenzahl deutlich - Aktienkurs steigt

BELLEVUE (dpa-AFX) - Die Telekom-Tochter T-Mobile US hat im vierten Quartal die Zahl ihrer Vertragskunden überraschend kräftig gesteigert. Netto sei diese um 1,82 Millionen gestiegen, teilte das Unternehmen am frühen Mittwochabend (Ortszeit) in Bellevue mit. Im Gesamtjahr wurden 6,4 Millionen mehr Vertragskunden verzeichnet.

Im nachbörslichen Handel legten Aktien von T-Mobile in einer ersten Reaktion um eineinhalb Prozent zu./he