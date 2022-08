T-Mobile gewinnt das Rennen als Favorit für Morgan Stanley und schlägt AT&T und Verizon

Weitere Suchergebnisse zu "Morgan Stanley":

Morgan Stanley Analyst Simon Flannery hebt hervor, dass Telekom-Aktien in den letzten Wochen nach einer ausgesprochen gemischten Gewinnsaison und einer Marktrotation zurück zu Wachstumswerten und weg von defensiven" Aktien unter Druck geraten sind. Auf der positiven Seite merkt Flannery an, dass das Wachstum der Mobilfunkbranche weiterhin gesund aussieht, sowohl in Bezug auf das Volumen als auch zunehmend auf die ARPUs, da… Hier weiterlesen