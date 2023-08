T-Mobile US: Das wahre Kursziel liegt bei 166,27 EUR

Die Aktie von T-Mobile US hat in den letzten fünf Handelstagen -1,62% an Wert verloren. In diesem Kontext scheint der Markt derzeit pessimistisch eingestellt zu sein.

• T-Mobile US: Am 25.08.2023 mit einem Wachstum von +0,02%

• Das mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt 166,27 EUR

• Der Durchschnitt des Guru-Ratings ist nun bei 4,44 nach vorherigem Stand ebenfalls bei 4,44

Allerdings sind Bankanalysten anderer Meinung und halten die Aktie für unterbewertet. So soll das wahre Kurspotenzial bei +34,71% liegen und somit ein mittelfristiges Ziel von 166,27 EUR erreichen.

Zwar sehen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund der jüngsten Trendentwicklung als gegeben an. Dennoch bewerten aktuell immerhin rund +91% aller Analysten die T-Mobile US-Aktie weiterhin positiv bis sehr positiv.

Das “Guru-Rating”, welches sich...