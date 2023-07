T-Mobile US: Das wahre Kursziel bei 163,87 EUR

Die Aktie von T-Mobile US wird derzeit nach Ansicht von Experten nicht korrekt bewertet. Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel nun bei 163,87 EUR und bietet somit ein Potenzial von +29,01%. Dagegen sind sich die Meinungen der Analysten in Bezug auf den aktuellen Trend uneinheitlich.

• Am 10.07.2023 stieg die Aktie um +0,20%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 163,87 EUR

• Der Guru-Rating beläuft sich nun auf 4,44 nach zuvor ebenfalls 4,44

Gestern hat T-Mobile US am Finanzmarkt ein Plus von +0,20% erzielt und in den letzten fünf Handelstagen eine neutrale Entwicklung verzeichnet. Insgesamt zeigen sich momentan keine klaren Kauf- oder Verkaufssignale.

Währenddessen empfehlen aktuell zwölf Experten den Kauf der Aktien und sieben weitere halten sie für einen starken Kauf. Zwei Analysten beziehen eine neutrale...