T-Mobile US: Ein starkes Kurspotential von +37,47% - Analystenmeinungen und Empfehlungen

Die Aktie von T-Mobile US hat am 9. Juni 2023 einen Anstieg um +0,27% verzeichnet und insgesamt eine negative Entwicklung in den letzten fünf Handelstagen mit einem Rückgang um -1,17%. Dies könnte ein Hinweis auf die derzeit pessimistische Stimmung im Markt sein.

Jedoch sind Bankanalysten der Meinung, dass das wahre mittelfristige Kursziel für T-Mobile US bei 166,62 EUR liegt. Wenn diese Einschätzung zutrifft, würde dies Investoren eine Chance auf ein Kurspotenzial von +37,47% eröffnen. Es ist jedoch zu beachten, dass nicht alle Analysten dieser Ansicht sind.

Konkret bezeichnen derzeit 19 Analysten die Aktie als starken Kauf und 10 weitere empfehlen sie zum Kauf. Zwei Experten geben das Rating “halten” ab während einer sogar zum Verkauf rät.

Dennoch überwiegen optimistische Bewertungen mit einem Anteil von...