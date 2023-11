T-Mobile US: Tatsächliches Kursziel - 152,94 EUR

Analysten sind der Ansicht, dass die Aktie von T-Mobile US derzeit unterbewertet ist. Das reale Kursziel liegt um +12,63% über dem aktuellen Preis.

• T-Mobile US: Am 28.11.2023 mit einem Rückgang von -0,11%

• Das Kursziel für T-Mobile US beträgt 152,94 EUR

• Das Guru-Rating für T-Mobile US bleibt konstant bei 4,47

Am vorangegangenen Tag verzeichnete die Aktie von T-Mobile US einen Abschwung am Finanzmarkt um -0,11%. Dies ergibt ein Gesamtergebnis von +0,01% in den letzten fünf Handelstagen – also einer vollständigen Woche an Börsentätigkeit – und deutet darauf hin, dass der Markt gegenwärtig relativ neutral eingestellt ist.

Ob Analysten in den Bankhäusern eine solche Entwicklung erwartet hatten? Die Stimmung lässt jedenfalls klare Schlüsse zu.

Das aktuelle Kursziel für die Aktie von T-Mobile US beläuft sich auf 152,94 EUR.

Bankanalysten sind im Durchschnitt davon überzeugt,dass die mittelfristigen Zielsetzungen für die Aktie bei 152,94 EUR liegen. Sollte diese Einschätzung eintreffen,würde sich ein Potenzial von +12,63% für Investoren eröffnen.Angesichts des jüngsten neutralen Trendes teilen jedoch nicht alle Analysten diese Auffassung.

Derzeit vertreten insgesamt 18 Analysten die Meinung,dass es sich hierbei um einen klaren Kauf handelt.Während optimistische aber nüchterne Experteneinschätzungen “Kauf” lautend abgeben,sind hingegen etwaige Verkaufsempfehlungen nur vereinzelt und geringfügig vorhanden.Dementsprechend fällt das Verhältnis positiv gestimmt aus,belauft sich sogar auf +93.33%.

Abschließend kann dieser positive Ausblick durch den etablierten Trend-Indikator “Guru-Rating”,welcher zuvor als “Guru-Rating ALT” geführt wurde,bestärkt werden.

