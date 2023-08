T-Mobile US: Starkes Kurspotenzial

Die Aktie von T-Mobile US wurde von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 165,05 EUR, was einem Potenzial von +32,08% entspricht.

• T-Mobile US hat am 21.08.2023 einen Rückgang um -0,10% verzeichnet

• Mittelfristiges Kursziel von 165,05 EUR für T-Mobile US

• Guru-Rating beträgt nun 4,44 nach zuvor ebenfalls 4,44

Die letzten fünf Handelstage haben bei der Aktie von T-Mobile US zu einem Verlust von -1,86% geführt. Die Stimmung am Markt ist infolgedessen eher pessimistisch.

19 Bankanalysten empfehlen die Aktie ausdrücklich zum Kauf und weitere zehn bewerten sie als “Kauf”. Zwei Experten halten sich neutral (“halten”), während ein Experte sogar dazu rät sie “sofort zu verkaufen”.

Das Anteil der optimistischen Analysten beläuft sich auf +90%. Dabei hat sich das bewährte Trend-Indikator...