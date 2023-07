T-Mobile US Quartalszahlen: Umsatzrückgang und Gewinnsteigerung erwartet

T-Mobile US wird in 108 Tagen seine Quartalszahlen für das dritte Quartal bekannt geben. Aktionäre sind gespannt, welchen Umsatz und Gewinn das Unternehmen verzeichnet. Auch die Kursentwicklung der T-Mobile US Aktie im Vergleich zum Vorjahr wird genau beobachtet.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 153,62 Mrd. EUR steht die Veröffentlichung der Quartalszahlen kurz bevor. Experten gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht rückläufig sein wird. Im dritten Quartal 2022 erzielte T-Mobile US einen Umsatz von 17,90 Mrd. EUR, nun wird ein Minus von -1,50 Prozent auf 18,10 Mrd. EUR erwartet. Der Gewinn soll hingegen voraussichtlich um +387,50% auf 2,28 Mrd. EUR steigen.

Auf Jahressicht prognostizieren Analysten einen leichten Rückgang des Umsatzes um -0,20 Prozent und eine Steigerung des Gewinns um...