T-Mobile US: Potenzial von +29,17% auf Kursziel 166,18 EUR

Am gestrigen Tag hat T-Mobile US einen Anstieg von +0,62% verzeichnet. Doch in den letzten fünf Handelstagen war eine negative Kursentwicklung zu beobachten. Der Markt scheint derzeit eher pessimistisch. Die Analysten hingegen sehen das anders und bewerten die Aktie als unterbewertet.

• T-Mobile US: Am 19.05.2023 mit +0,62%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 166,18 EUR

• Guru-Rating von T-Mobile US bleibt unverändert bei 4,38

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie von T-Mobile US beträgt laut Bankanalysten aktuell 166,18 EUR – ein Potenzial von +29,17%. Allerdings stimmen nicht alle Experten dieser Einschätzung zu.

Derzeit empfehlen jedoch insgesamt 87,50% aller Analysten einen Kauf oder halten zumindest noch an ihrer optimistischen Meinung fest. Nur einer ist der Auffassung sofort zu verkaufen.

Zusätzlich wird das...