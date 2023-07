T-Mobile US: Potenzial von +29,15% - Kursziel bei 164,77 EUR

Die Aktie von T-Mobile US hat nach Ansicht der Analysten aktuell großes Kurspotenzial. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 164,77 EUR und somit um +29,15% über dem aktuellen Kurs.

• T-Mobile US verzeichnete am 04.07.2023 eine negative Entwicklung von -0,17%

• Das Guru-Rating beträgt nun 4,44 nach zuvor ebenfalls 4,44

• Laut Experten sind rund +90,62% der Meinung: “Kauf”

Am vergangenen Handelstag musste T-Mobile US einen Verlust von -0,17% hinnehmen. Doch auf Wochensicht zeigt sich ein positiver Trend mit einem Anstieg um +2,07%. Somit scheint die Stimmung am Markt insgesamt optimistisch zu sein.

Das durchschnittliche Rating der Bankanalysten für die Aktie ist klar positiv. So raten aktuell fast alle Experten zum Kauf des Papiers (Anteil: +90%). Insgesamt sind es aktuell 19 Analysten mit einer Bewertung als “starker Kauf”...