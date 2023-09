T-Mobile US: Potenzial von +26,36% - Kursziel liegt bei 168,09 EUR

Die Aktie von T-Mobile US hat in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +0,16% erzielt. Obwohl die Entwicklung neutral erscheint, sind Analysten der Meinung, dass die Aktie unterbewertet ist.

• Am 21.09.2023 legte T-Mobile US um +0,06% zu

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 168,09 EUR

• Der Anteil optimistischer Analysten liegt bei +90,62%

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für T-Mobile US beträgt laut Bankanalysten 168,09 EUR und könnte somit ein Potenzial von +26,36% bieten. Jedoch teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des neutralen Trends der jüngsten Kursentwicklung.

19 Analysten empfehlen einen Kauf der Aktie und weitere zehn haben eine optimistische Sichtweise mit einer Kaufempfehlung ausgesprochen. Zwei Experten halten sich weitgehend neutral mit einem “Halten” Rating während nur ein Experte...