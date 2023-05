T-Mobile US: Potenzial von +24,60% auf das Kursziel von 165,48 EUR

Die Aktie von T-Mobile US hat gestern eine positive Entwicklung am Finanzmarkt verzeichnet und in den vergangenen fünf Handelstagen einen neutralen Trend gezeigt. Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten liegt bei 165,48 EUR.

• T-Mobile US mit +1,00% am 12.05.2023

• Mittelfristiges Kursziel bei 165,48 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,38

Zwar sind nicht alle Analysten der Meinung, dass die Aktie ein starkes Kaufsignal sendet – doch die meisten Experten zeigen sich optimistisch und vergeben mindestens das Rating “halten”. Insgesamt empfehlen aktuell immer noch über +87% der befragten Analysten einen Kauf der T-Mobile-US-Aktie.

Sollte sich das mittelfristige Kursziel bewahrheiten und die Aktie ihr Potenzial voll ausschöpfen können, würde dies Investoren eine Rendite von+24,60 % bescheren – ein beachtliches Ergebnis...