T-Mobile US: Potenzial für Kursanstieg von 27,20% auf 165,97 EUR

Der gestrige Handelstag an der Börse verzeichnete einen Rückgang von -0,30% bei T-Mobile US. In den letzten fünf Handelstagen der vergangenen Woche betrug der Verlust insgesamt -0,28%. Der Markt zeigt sich somit momentan neutral.

Die Aktie von T-Mobile US wird nach Ansicht der Analysten aktuell unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 165,97 EUR. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, könnten Investoren eine Rendite von +27,20% erzielen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Meinung aufgrund des jüngsten neutralen Trends.

18 Analysten empfehlen die Aktie als starken Kauf und weitere zehn geben das Rating “Kauf”. Drei Experten sind eher neutral eingestellt und halten die Aktie. Nur einer ist davon überzeugt, dass Anleger die Aktien umgehend verkaufen sollten.

Das Guru-Rating liegt unverändert bei...