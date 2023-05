T-Mobile US: Potenzial für Kursanstieg um +32,69% auf 167,59 EUR

Die Aktie von T-Mobile US hat am 30.05.2023 einen Anstieg von +0,17% verzeichnet und lag damit bei -4,23% in den letzten fünf Handelstagen. Trotzdem sehen die Analysten in der Bankbranche ein großes Potenzial für Investoren.

• Das mittelfristige Kursziel von T-Mobile US beträgt 167,59 EUR

• Guru-Rating bleibt bei 4,44

• Der Anteil der optimistischen Analysten liegt bei +90,62%

Das Kursziel von T-Mobile US wurde im Durchschnitt durch die Meinung von Bankanalysten mit einem Wert von 167,59 EUR bestimmt. Wenn sich diese Prognose als zutreffend erweisen sollte, könnte es eine positive Entwicklung in Höhe von +32,69% geben.

19 Experten empfehlen aktuell den Kauf der Aktie und weitere 10 bewerten sie als “Kauf”. Die Bewertung “halten” wird durch zwei Experten gegeben und nur ein Experte rät zum sofortigen Verkauf.

Das Gururating...