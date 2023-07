T-Mobile US: Potenzial für Kursanstieg um 28,61% auf 159,95 EUR

Die Aktie von T-Mobile US hat in den letzten fünf Handelstagen eine neutrale Kursentwicklung hingelegt und am gestrigen Tag -0,72% verloren. Doch Analysten sehen das wahre Kurspotenzial bei +28,61%, was einem Zielkurs von 159,95 EUR entspricht.

• Am 14.07.2023 legte die T-Mobile-Aktie um -0,72% zu

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 159,95 EUR

• Die positive Einschätzung der Analysten ist durch ein Guru-Rating bestätigt

Laut Bankanalysten eröffnet sich Investoren mit einer solchen Entwicklung ein lukratives Angebot. Dabei sehen aktuell rund +90% der Experten die Aktie als Kauf an oder sind zumindest optimistisch eingestellt.

Allerdings gibt es auch abweichende Meinungen unter den Experten. Ein Experte empfiehlt sogar den Verkauf der T-Mobile-Aktien.

Insgesamt lässt sich sagen: Bei neutraler Stimmung trauen viele...