T-Mobile US: Potenzial für Kursanstieg um +28,19% auf 167,50 EUR

Die Aktie von T-Mobile US hat in der vergangenen Woche insgesamt um +4,48% zugelegt und auch gestern eine stabile Performance mit einem leichten Rückgang von -0,09% gezeigt. Die Bankanalysten sind sich einig: Das aktuelle mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 167,50 EUR. Sollte sich diese Prognose bewahrheiten, eröffnet das Unternehmen Investoren ein beeindruckendes Potenzial für eine Kurssteigerung von+28,19%. Dieser Einschätzung schließen sich bereits 29 der insgesamt befragten Analysten an.

• T-Mobile US legt in den vergangenen fünf Handelstagen um +4,48% zu

• Mittelfristiges Kursziel beträgt laut Bankanalysten 167,50 EUR (+28.19%)

• Positive Einschätzungen durch Guru-Rating bestätigt

Von den Experten wird unter anderem die positive Entwicklung des Unternehmens am Markt hervorgehoben sowie die hohe Anzahl an...