T-Mobile US: Potenzial für Kursanstieg - 162,54 EUR

Die Aktie von T-Mobile US wird nach Ansicht einiger Analysten aktuell unterbewertet. Das potenzielle Kursziel liegt bei +24,78% über dem aktuellen Kurs.

• Am 05.05.2023 stieg die T-Mobile US-Aktie um +1,57%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 162,54 EUR

• Guru-Rating bleibt mit 4,35 unverändert

Am Vortag verzeichnete T-Mobile US an der Börse einen Anstieg von +1,57%. Über die vergangenen fünf Handelstage hinweg ergab sich jedoch eine negative Entwicklung von -0,13%. Der Markt scheint momentan relativ optimistisch zu sein.

Obwohl nicht alle Analysten diese Einschätzung teilen und genaue Vorhersagen schwierig sind, beträgt das mittelfristige Kursziel laut Durchschnittsbewertung der Bankanalysten bei T-Mobile US 162,54 EUR. Sollten sie Recht behalten können Investoren ein mögliches Potenzial einer Wertsteigerung von bis zu...