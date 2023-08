T-Mobile US: Potenzial für +29,99% Kursanstieg - Aktie unterbewertet?

Laut Expertenmeinungen ist die T-Mobile-US-Aktie derzeit nicht angemessen bewertet und bietet ein beträchtliches Kurspotenzial. Das wahre Kursziel liegt bei 163,01 EUR.

• Am 10.08.2023 legte T-Mobile US um +0,35% zu

• Das aktuelle Kursziel von T-Mobile US beläuft sich auf 163,01 EUR

• Der Guru-Rating von T-Mobile US ist nun bei 4,44

Am gestrigen Handelstag stieg die Aktie von T-Mobile US um +0,35%, womit sie in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung verzeichnete (+2,67%). Die Stimmung am Markt scheint recht optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten für das Unternehmen beträgt aktuell 163,01 EUR. Falls diese Einschätzung zutrifft, könnte dies Investoren eine mögliche Rendite in Höhe von fast +30% bescheren. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Auffassung angesichts des...