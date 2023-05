T-Mobile US: Mittelfristiges Kursziel liegt bei 164,50 EUR

Die Aktie von T-Mobile US verzeichnete am vergangenen Handelstag eine positive Entwicklung von +0,50%. In den letzten fünf Handelstagen fiel die Kursentwicklung jedoch um -0,53%. Trotzdem sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie mittelfristig unterbewertet ist. Das aktuelle Kursziel beträgt 164,50 EUR und bietet Investoren ein Potenzial von +25,21%.

• Am 12.05.2023 stieg der Kurs um +0,50%

• Durchschnittliches Kursziel von Analysten: 164,50 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,38

Die Einschätzung der Analysten bezüglich T-Mobile US ist größtenteils positiv. Von insgesamt 18 Analysten sehen allein 16 die Aktie als starken Kauf an oder empfehlen zumindest einen Kauf (87,5% optimistische Rating-Verteilung). Nur einer rät zum Verkauf des Wertpapiers.

Das bereits vorherige positive Trend-Indikator “Guru-Rating” mit...