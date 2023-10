T-Mobile US: Kursziel von 170,28 EUR und +29% Potenzial

Die Aktie von T-Mobile US hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Kursentwicklung erlebt. Gestern blieb sie jedoch stabil bei -0,00%. Die durchschnittliche Einschätzung der Bankanalysten liegt bei einem mittelfristigen Kursziel von 170,28 EUR, was ein Potenzial von +29,22% bedeutet.

• T-Mobile US: Am 09.10.2023 mit -0,00%

• Das Kursziel von T-Mobile US beträgt aktuell 170,28 EUR

• Guru-Rating erhöht sich auf 4,44 nach zuvor ebenfalls 4,44

Nicht alle Experten teilen diese optimistische Prognose und auch das Guru-Rating ist lediglich auf dem Niveau des Vormonats geblieben. Dennoch sehen die meisten Analysten die Aktie als starken Kauf an.

Insgesamt empfehlen zurzeit knapp über +90% der Analysten zumindest einen Kauf der Aktie. Es bleibt abzuwarten wie sich die weitere Entwicklung gestaltet und ob Anleger...