T-Mobile US: Kursziel von 170,28 EUR - Aktie unterbewertet

Die Analysten sind der Meinung, dass die T-Mobile-US-Aktie aktuell nicht richtig bewertet ist. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 170,28 EUR und bietet somit ein beachtliches Potenzial von +26,15% für Investoren.

• Am 11.10.2023 hat T-Mobile US eine Kursentwicklung von -0,01% hingelegt

• Guru-Rating beträgt nun 4,44 nach zuvor 4,44

• Die Bankanalysten teilen sich in Kaufempfehlungen (19), optimistischen Einschätzungen (10) sowie neutralen Bewertungen (2)

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bestätigt die positive Auffassung der Analysten

In den vergangenen fünf Handelstagen konnte die Aktie von T-Mobile US bereits einen positiven Trend verzeichnen (+3,62%). Trotzdem sehen einige Analysten noch mehr Potential in dem Unternehmen und empfehlen den Kauf der Aktie.

Dennoch gibt es auch kritische Stimmen: Ein Experte rät sogar...