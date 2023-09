T-Mobile US: Kursziel von 168,75 EUR laut Bankanalysten

Die Aktien von T-Mobile US konnten gestern am Finanzmarkt leider nur eine geringe Entwicklung von -0,46% aufweisen. In den letzten fünf Handelstagen hat sich der Trend somit mit einem Minus von -1,04% gezeigt. Die Analysten sind derzeit jedoch optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für T-Mobile US liegt bei 168,75 EUR und damit um +28,91% über dem aktuellen Kursniveau. Unter Berücksichtigung des schwachen Trends ist diese positive Prognose nicht bei allen Analysten vertreten.

19 Bankexperten empfehlen die Aktie als starken Kauf. Weitere zehn sehen ein Potenzial in ihrer Bewertung “Kauf”. Zwei Experten halten die Positionierung neutral mit einer Empfehlung zum Halten der Aktie; während ein Experte davon abrät und den Verkauf empfiehlt. Das Guru-Rating liegt nun bei 4,44 gegenüber dem vorherigen Wert von 4,44.

Es besteht...