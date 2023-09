T-Mobile US: Kursziel von 168,09 EUR ist realistisch

Die T-Mobile US Aktie wird derzeit unterbewertet, so Analysten. Das mittelfristige Kursziel bei 168,09 EUR liegt +26,33% über dem aktuellen Kurs.

• T-Mobile US stieg am 21.09.2023 um +0,09%

• Guru-Rating steigt auf 4,44

• Bankanalysten empfehlen mehrheitlich “Kauf”

Am gestrigen Handelstag legte die T-Mobile US Aktie um +0,09% zu und erzielt in den vergangenen fünf Handelstagen eine Gesamtrendite von +0,19%. Die Marktstimmung scheint aktuell neutral zu sein.

Das mittelfristige Kursziel von T-Mobile US beträgt laut Bankanalysten 168,09 EUR. Wenn diese Einschätzung zutrifft gibt es ein Potenzial für Investoren in Höhe von +26,33%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Meinung aufgrund des neutralen Trends.

Analysiert man die Empfehlungen der Experten genau so ergibt sich folgendes Bild: Derzeit bewerten 90% aller...