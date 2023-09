T-Mobile US: Kursziel von 167,50 EUR aufgestellt

Die Aktie von T-Mobile US zeigt aktuell eine Unterbewertung, sagen Analysten. Das mittelfristige Kursziel der Aktie liegt bei 167,50 EUR.

• T-Mobile US legte am 18.09.2023 um +2,14% zu

• Bankanalysten sehen das Kurspotenzial bei +25,39%

• Guru-Rating steigt auf 4,44 nach vorherigem Wert von ebenso 4,44

Am vergangenen Tag konnte die Aktie von T-Mobile US einen Anstieg von +2,14% verzeichnen und erreichte in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von insgesamt +6,81%. Der Markt erscheint folglich relativ optimistisch.

Ob die Experten in den Bankhäusern diese Entwicklung erwartet haben? Die Stimmung ist jedenfalls positiv.

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 167,50 EUR gesehen. Durchschnittlich gehen die Bankanalysten davon aus , dass dies einem Kurspotenzial von +25,39% entspricht. Allerdings teilen...