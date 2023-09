T-Mobile US: Kursziel von 167,50 EUR

Die Aktie von T-Mobile US wird nach Meinung der Analysten aktuell unterbewertet. Das wahre Kurspotenzial liegt bei einem Plus von +28,08% im Vergleich zum aktuellen Kurs.

• T-Mobile US legte am 11.09.2023 um +1,91% zu

• Kursziel beträgt 167,50 EUR

• Guru-Rating jetzt bei 4,44 statt vorheriger Wert von ebenfalls 4,44

Gestern konnte sich die T-Mobile-Aktie am Finanzmarkt über einen Zuwachs von +1,91% freuen und in den vergangenen fünf Handelstagen sogar ein Plus von insgesamt +2,46%. Der Markt scheint somit relativ optimistisch gestimmt zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt momentan bei 167,50 EUR laut dem Durchschnitt aller Bankanalysten. Falls diese Prognose eintreffen sollte hätten Investoren ein Potenzial für eine Rendite in Höhe von +28,08%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Ansicht nach dem...