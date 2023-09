T-Mobile US: Kursziel von 165,68EUR um +31,77% entfernt

Am gestrigen Handelstag konnte T-Mobile US eine zarte Kursentwicklung von +0,06% verzeichnen. Betrachtet man den Zeitraum der letzten fünf Handelstage, so ergibt sich ein Plus von insgesamt +0,85%. Der Markt scheint aktuell eher neutral zu sein.

Doch was sagen die Analysten? Im Durchschnitt sehen sie das mittelfristige Kursziel bei 165,68 EUR – ein Potenzial in Höhe von +31,77%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung und auch die jüngste neutrale Entwicklung des Trends spricht dagegen.

Konkret empfehlen jedoch knapp über 90% der befragten Analysten (19 “starker Kauf”, 10 “Kauf”), weiterhin optimistisch auf T-Mobile US zu setzen. Nur zwei Experten positionieren sich neutral (“halten”) und einer ist sogar der Meinung dass man die Aktie sofort verkaufen sollte.

Abgerundet wird das positive Bild durch das...