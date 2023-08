T-Mobile US: Kursziel von 164,08 EUR bleibt im Fokus der Analysten

Die Aktie von T-Mobile US hat in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +1,24% erzielt und konnte gestern eine weitere positive Entwicklung mit einem Anstieg um +0,44 % verzeichnen. Die Stimmung am Markt scheint aktuell relativ optimistisch zu sein.

Analysten sind der Meinung, dass das wahre Kursziel der T-Mobile-US-Aktie bei 164,08 EUR liegt. Das entspricht einem Kurspotenzial von +29,85%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des positiven Trends in jüngster Zeit.

Von insgesamt 19 Analysten halten die Aktie als starken Kauf und zehn Experten sehen sie als kaufenswert an. Zwei Positionieren sich weitgehend neutral und empfehlen “halten”. Ein Experte hingegen rät zum Verkauf sofortiger Anteile an T-Mobile US. Dies bedeutet einen Optimismusanteil von +90,62%.

Zu beachten ist auch das bewährte...