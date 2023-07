T-Mobile US: Kursziel von 160,06 EUR laut Analysten

Die Aktie von T-Mobile US hat in den letzten fünf Handelstagen eine negative Entwicklung von -1,27% verzeichnet. Trotzdem sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist.

• T-Mobile US: Am 19.07.2023 mit +0,33%

• Das Kursziel von T-Mobile US liegt bei 160,06 EUR

• Guru-Rating von T-Mobile US beträgt nun 4,44 nach 4,44

Das mittelfristige Kursziel für T-Mobile US wird durchschnittlich auf 160,06 EUR geschätzt – ein Potenzial von +29,33%. Von insgesamt 32 Experten empfehlen mehr als +90% den Kauf oder behalten der Aktie bei ihrer aktuellen Einschätzung.

Das Guru-Rating wurde ebenfalls angehoben und zeigt sich jetzt bei einem Wert von 4,44 (vorher auch schon).

Es bleibt abzuwarten ob das Unternehmen diese Prognose erfüllen kann und wie sich dies auf den Markt auswirken wird.