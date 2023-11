T-Mobile US: Kursziel von 152,94 EUR - Jetzt kaufen?

Die Aktie von T-Mobile US wird von Experten als unterbewertet eingestuft. Das wahre Kursziel liegt um +11,75% über dem aktuellen Wert.

• T-Mobile US verzeichnete am 28.11.2023 ein Plus von +0,67%

• Das Kursziel für T-Mobile US beträgt 152,94 EUR

• Analyse zeigt unverändertes Guru-Rating von 4,47

T-Mobile US hat gestern einen Anstieg um +0,67% verzeichnet. Über die letzten fünf Handelstage hinweg ergibt sich eine Gesamtperformance von +0,80%. Der Markt scheint derzeit neutral positioniert zu sein.

Analysten in Bankhäusern hatten diese Entwicklung möglicherweise nicht erwartet; die Stimmung ist jedoch eindeutig.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für T-Mobile US beträgt 152,94 EUR

Bankanalysten sind im Durchschnitt der Meinung, dass die Aktie bis auf 152,94 EUR steigen wird. Dies würde Investoren ein Potenzial von +11,75% bieten. Allerdings teilen nicht alle Analysten angesichts des neutralen Trends diese Einschätzung.

Aktuell empfehlen 18 Analysten den starken Kauf der Aktie und weitere 10 sehen sie als “Kauf”. Eine neutrale Haltung nehmen hingegen 1 Experte ein mit einer Empfehlung zum “Halten”. Ein weiterer Experte ist sogar der Auffassung, dass sofortiger Verkauf angebracht sei.

Demnach zeigen sich immerhin +93,33% der Analysten optimistisch gegenüber T-Mobile US.

Abschließend bestätigt das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” die positive Einschätzung und behält damit seine Bewertung bei “Guru-Rating ALT” bei.

