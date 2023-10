T-Mobile US: Kursziel +27,72% - 170,35 EUR

Die Aktie von T-Mobile US wird von Analysten als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel liegt bei 170,35 EUR und somit um +27,72% höher als der gegenwärtige Kurs.

• Am 13.10.2023 verzeichnete T-Mobile US eine negative Entwicklung (-0,35%).

• Das mittelfristige Kursziel beläuft sich auf 170,35 EUR.

• Guru-Rating von T-Mobile US verbessert sich auf 4,44.

Gestern sank die Aktie von T-Mobile US um -0,35%. In den vergangenen fünf Handelstagen stieg sie jedoch insgesamt um +0,37%, was darauf hindeutet, dass der Markt momentan neutral gestimmt ist.

Obwohl nicht alle Analysten mit einer solchen Entwicklung gerechnet hatten, betrachten viele die Stimmung am Markt positiv. Im Durchschnitt schätzen Bankanalysten das mittelfristige Kursziel für T-Mobile US auf genau 170,35 EUR. Wenn diese Prognose zutrifft und das Unternehmen seine...