T-Mobile US: Kurspotenzial von über 30% erwartet - Analysten sind optimistisch

Die Aktie von T-Mobile US hat in der vergangenen Woche einen schwachen Trend gezeigt. Gestern legte sie am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von -0,57% hin. Die Stimmung ist eindeutig und der Markt scheint relativ pessimistisch zu sein.

Allerdings sehen Bankanalysten die Aktie als unterbewertet an und gehen im Mittel von einem mittelfristigen Kursziel in Höhe von 163,01 EUR aus. Wenn diese Prognose eintreffen sollte, würde das den Anlegern ein Kurspotenzial in Höhe von +33,46% eröffnen.

19 Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf und weitere zehn Experten setzen auf “Kauf”. Lediglich zwei Experten haben sich neutral positioniert und nur einer plädiert für einen Verkauf der T-Mobile-Aktien. Insgesamt betrachtet liegt der Anteil optimistischer Einschätzungen bei +90,62%.

Als zusätzliches Indiz für eine positive Entwicklung...