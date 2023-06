T-Mobile US: Kurspotenzial von +42,35%?

Die Aktie von T-Mobile US hat in den letzten fünf Handelstagen -3,80% verloren und liegt gestern bei einer Kursentwicklung von -0,28%. Die Analysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist. Das mittelfristige Kursziel von T-Mobile US liegt bei 167,86 EUR.

• Am 08.06.2023 liegt die Performance bei -0,28%

• Mittelfristiges Kursziel laut Bankanalysten: 167,86 EUR

• Guru-Rating bleibt mit 4,44 das selbe

Die durchschnittliche Einschätzung der Bankanalysten zeigt ein hohes Potenzial für Investoren von +42,35%, falls sich das tatsächliche Resultat an diesem Ziel orientiert. Jedoch gibt es einige Analysten mit unterschiedlichen Ansichten über diese Bewertung nach einem schwachen Trend in der jüngsten Vergangenheit.

19 Experten empfehlen den Kauf der T-Mobile-Aktien während weitere zehn eine optimistische aber...