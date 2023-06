T-Mobile US: Kurspotenzial von +38,42% eröffnet - 166,49 EUR das mittelfristige Kursziel

Am gestrigen Handelstag hat T-Mobile US eine Kursentwicklung von -0,08 % hingelegt. Insofern scheint der Markt derzeit relativ neutral gestimmt zu sein. Die Analysten sind sich jedoch einig und sehen in der Aktie ein erhebliches Potenzial.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel bei 166,49 EUR. Wenn die Bankanalysten Recht behalten, eröffnet dies Investoren ein Potenzial in Höhe von +38,42%. Der Anteil der Analysten mit einer optimistischen Einschätzung beträgt dabei über +90%.

19 Analysten empfehlen einen Kauf. Optimistisch bleiben auch zehn weitere Experten und raten zum Kauf. Zwei Experten positionieren sich eher neutral und geben dem Wertpapier die Bewertung “halten”. Nur ein Experte sieht den Verkauf als ratsam an.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 4,44 Punkten liegen.

Zusammenfassend...