T-Mobile US: Kurspotenzial von +34,71%

Die Aktie von T-Mobile US hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine negative Performance hingelegt, was auf eine momentane pessimistische Stimmung am Markt hindeutet. Jedoch glauben die Bankanalysten im Durchschnitt an ein mittelfristiges Kursziel von 166,27 EUR für die Aktie. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, eröffnet das Unternehmen ein Potenzial von +34,71%.

• Am 25.08.2023 stieg der Kurs um lediglich +0,02%

• Das aktuelle Kursziel liegt bei 166,27 EUR

• Das Guru-Rating beträgt nun 4,44 nach zuvor ebenfalls 4,44

19 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und weitere zehn Experten sehen sie immerhin als kaufenswert an – insgesamt also eine positive Einstellung zum Investment. Nur ein Experte rät dazu sie unverzüglich zu verkaufen.

Das “Guru-Rating”, welches vorher “Guru-Rating ALT” genannt wurde bestärkt...