T-Mobile US: Kurspotenzial von +31,77% – Analysten sind überzeugt

Die Aktie von T-Mobile US hat in den letzten fünf Handelstagen ein moderates Wachstum verzeichnet. Gestern gab es einen Anstieg um +0,06%. Insgesamt beträgt die Performance der vergangenen Woche 0,85%, was eine relative Neutralität des Marktes widerspiegelt.

Allerdings scheinen die Bankanalysten optimistischer zu sein als der Markt. Das mittelfristige Kursziel für T-Mobile US beläuft sich auf 165,68 EUR. Bei einem aktuellen Preis von 125,74 EUR würde das bedeuten, dass Investoren ein Potenzial von +31,77% haben.

19 Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf und weitere zehn sehen sie positiv mit dem Rating “Kauf”. Lediglich zwei Experten halten ihre Meinung neutral und nur einer empfiehlt den Verkauf.

Das Guru-Rating liegt nun bei 4,44 nach zuvor ebenfalls 4,44 Punkten. Die positive Stimmung am Markt deutet darauf hin,...