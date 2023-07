T-Mobile US: Kurspotenzial von +29,08% auf 163,06 EUR

Die Aktie von T-Mobile US hat in den letzten fünf Handelstagen eine durchschnittliche Performance von +0,14% erzielt. Gestern fiel der Kurs allerdings um -1,22%. Die Bankanalysten sind sich einig: Der wahre Wert der Aktie liegt bei einem mittelfristigen Kursziel von 163,06 EUR. Das entspricht einem Potenzial von +29,08%.

• T-Mobile US: Am 13.07.2023 mit -1,22%

• Das Kursziel von T-Mobile US liegt bei 163,06 EUR

• Guru-Rating beträgt nun 4,44 nach zuvor ebenfalls 4,44

19 Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf und weitere zehn sprechen sich positiv für das Unternehmen aus. Lediglich zwei Experten halten es für angemessen “zu halten”. Nur einer ist aktuell negativ gestimmt und rät dazu zu verkaufen.

Doch was sagen die Trend-Indikatoren? Hier können Anleger auf das bewährte “Guru-Rating” setzen – dieses zeigt aktuell einen Wert...