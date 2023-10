T-Mobile US: Kurspotenzial von +28,27% – Ziel bei 169,80 EUR

Die Aktie von T-Mobile US hat sich gestern mit einem Anstieg um +0,25% am Markt behauptet. In den letzten fünf Handelstagen betrug die Veränderung des Aktienkurses jedoch nur geringe +0,03%. Die Analysten sind der Meinung, dass die Aktie momentan unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel von 169,80 EUR aufweist.

• T-Mobile US: Am 29.09.2023 mit einer Erhöhung von +0,25%

• Mittelfristiges Kursziel für T-Mobile US liegt bei 169,80 EUR

• Der Anteil positiver Analysteneinschätzungen liegt bei +90.62%

Das bedeutet ein großes Potenzial für Investoren in Höhe von +28,27%. Obwohl nicht alle Experten diese Einschätzung teilen und einige sie sogar als zu optimistisch bezeichnen (1 Experte), sehen aktuell insgesamt 19 Bankanalysten die Aktie als starken Kauf an.

Weitere zehn Experten haben eine positive Einstellung zur...