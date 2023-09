T-Mobile US: Kurspotenzial von +28,27% - Bankanalysten sagen mittelfristig steigende Kurse voraus

Die Aktie von T-Mobile US legte gestern um +0,25% zu und konnte damit innerhalb der letzten fünf Handelstage ein Plus von +0,03% erzielen. Der Markt zeigt sich insgesamt neutral gestimmt. Doch laut Analysten ist die Aktie des Unternehmens unterbewertet.

Das durchschnittliche Kursziel für T-Mobile US beträgt 169,80 EUR – eine Steigerung von +28,27% im Vergleich zum aktuellen Kurs. Während 19 Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und weitere 10 als Kauf sehen, gibt es nur zwei Experten mit einer neutralen Bewertung (Halten) und einen Verkauf-Experten.

Insgesamt sind also über 90% der befragten Analysten optimistisch in Bezug auf das Unternehmen.

Zu beachten ist auch das aktuelle Guru-Rating des Unternehmens mit einem Wert von 4,44 nach vorherigen gleichen Wertungen.

Hinweis: Die bereitgestellten Informationen dienen...